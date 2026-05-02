General Ramírez fue sede de la presentación del programa «Escuela y Comunidad»

La iniciativa del CGE alcanza a 625 instituciones educativas de la provincia con el objetivo de vincular la formación técnica y secundaria con el sector productivo regional.

Facebook Twitter WhatsApp

En una jornada de trabajo realizada en General Ramírez, el Consejo General de Educación (CGE) formalizó el lanzamiento de una propuesta pedagógica que beneficiará a 30.000 estudiantes y 625 escuelas en toda la provincia. El programa establece un marco para la realización de prácticas educativas y profesionalizantes, diseñadas para consolidar la relación entre el sistema escolar y el entramado productivo de cada comunidad.

El evento estuvo encabezado por las vocales del organismo, Elsa Chapuis y Carla Duré, junto a la presidenta municipal de General Ramírez, Flavia Pamberger. Durante el encuentro, las autoridades explicaron que el eje central de la política educativa provincial es garantizar que los alumnos accedan a experiencias formativas significativas. En este sentido, se busca que los jóvenes desarrollen competencias técnicas y sociales alineadas con las exigencias del mercado laboral contemporáneo, superando la instancia puramente teórica del aula.

La intendenta Pamberger destacó el valor del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y el sector privado. Según manifestó la mandataria ramirense, la posibilidad de que los estudiantes se vinculen con instituciones y empresas locales fortalece no solo el aprendizaje académico, sino también el sentido de responsabilidad y compromiso ciudadano. Esta visión fue ratificada por la vocal Chapuis, quien enmarcó la propuesta dentro del Plan Educativo Provincial como una estrategia para acompañar a los jóvenes en la definición de sus proyectos de vida.

La jornada contó además con la participación de la comunidad educativa local. Representantes de la Escuela de Educación Técnica N°114 «Justo José de Urquiza» y de la Escuela Secundaria N°4 «Francisco Ramírez» expusieron los resultados de experiencias previas.

Como cierre de la actividad, se procedió a la firma de convenios con el sector privado, destacándose la renovación del acuerdo con la empresa Veterinaria Hernández.