Hirieron de bala a un policía que investigaba un robo de corderos en La Paz

Un efectivo policial recibió un disparo al ingresar a un campo sobre la Ruta 12 durante un operativo contra el abigeato. Sufrió una doble fractura en el brazo y los agresores son buscados.

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Un grave episodio de violencia rural se registró a las 5:30 de la madrugada de este jueves, cuando un efectivo de la Policía de Entre Ríos fue atacado a tiros mientras realizaba un procedimiento por abigeato. El hecho tuvo lugar en una zona rural del Ejido Este, específicamente a la altura del kilómetro 599 de la Ruta 12, donde el personal de la Jefatura Departamental La Paz se encontraba investigando el robo de animales en campos de la zona.

La patrulla, compuesta por el sargento ayudante Sergio Jalil y el cabo primero Ángel Mesquida, se desplazaba en el móvil 956 por un camino vecinal tras recibir denuncias por el robo de corderos en una propiedad de las inmediaciones. Según la información policial, la situación escaló repentinamente en el momento en que Mesquida intentó trasponer un cerco de alambre para inspeccionar el terreno. Desde la oscuridad del predio se escucharon dos detonaciones de arma de fuego, y uno de los proyectiles impactó directamente en el brazo izquierdo del uniformado.

Como consecuencia del disparo, el efectivo sufrió una doble fractura de radio y cúbito. Tras ser asistido de urgencia por su compañero y trasladado a un centro médico, se confirmó que permanece internado bajo observación. Si bien su vida no corre peligro, los profesionales de traumatología evalúan por estas horas si el funcionario deberá ser sometido a una intervención quirúrgica debido al daño óseo provocado por el impacto de bala.

Actualmente, los investigadores trabajan en el lugar del hecho para recolectar rastros y determinar la identidad de quienes abrieron fuego desde el interior de la propiedad. La justicia provincial interviene en la causa para esclarecer si el ataque fue perpetrado por los autores del robo de ganado o por personas vinculadas a la custodia del campo, mientras se aguarda por la confirmación oficial de los peritajes balísticos realizados en el kilómetro 599.(Con información de Ahora)

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