Coopar reunió a productores en Crucesitas Octava con foco en la próxima campaña de maíz

Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada llevó adelante una charla técnica de Pre Campaña de Maíz en la Sucursal Crucesitas Octava, el pasado 13 de abril, con la participación de productores de la región.

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La jornada tuvo como eje la presentación de resultados de ensayos realizados por la cooperativa en distintas localidades, junto con la exposición de la paleta de híbridos de ACA, con el objetivo de anticipar escenarios productivos y aportar información clave para la toma de decisiones a campo.

En la apertura, el ingeniero agrónomo, Sergio Fettolini, responsable de la Sucursal Crucesitas Octava, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro: “Lo que planteamos es anticiparnos a la pre campaña de maíz, con nuevos materiales y ensayos realizados en distintas zonas para poder analizar su comportamiento. La idea es compartir experiencias, hablar de siembras, rendimientos y que también los productores puedan aportar su mirada desde la realidad local”.

Por su parte, el ingeniero agrónomo, Daniel Cislaghi remarcó el valor de la información generada: “Se trata de ensayos realizados a campo, con manejo de productores, lo que nos permite contar con datos reales y locales. Buscamos que esta información sea útil para la toma de decisiones a futuro”.

En tanto, Matías Lucaioli, integrante del equipo de desarrollo de semillas de ACA, señaló: “Entre Ríos presenta una gran diversidad de ambientes, y la idea es que los productores se lleven una visión clara de la paleta de productos disponibles. Estos espacios, con grupos reducidos, permiten una mejor interacción y un intercambio más concreto”.

Durante la jornada se compartieron resultados de ensayos en distintos ambientes productivos, destacando el comportamiento de los materiales en cada zona.

Al finalizar, se generó un espacio de camaradería entre técnicos y productores, fortaleciendo el vínculo y el trabajo conjunto en el territorio.