Diamante: la Policía recuperó una motocicleta que había sido robada

Tras una serie de tareas investigativas, los efectivos localizaron el rodado de 150 cc que había sido sustraído días atrás. Desde la fuerza instaron a la comunidad a no comprar elementos de origen sospechoso.

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En el marco de los operativos preventivos e investigativos que se desarrollan en la ciudad de Diamante, el personal policial logró resolver una denuncia por la sustracción de un motovehículo. El procedimiento se originó a partir del robo de una motocicleta marca Guerrero de 150 cc, la cual había sido dejada por su propietario frente a un domicilio sin medidas de seguridad, situación que fue aprovechada para cometer el ilícito.

Bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, los agentes recolectaron diversos informes y testimonios que permitieron identificar el paradero del rodado. Según supo Informe Litoral, las tareas de campo permitieron localizar el vehículo en una vivienda de la zona urbana, procediendo de inmediato al formal secuestro de la unidad para cumplimentar los pasos legales y realizar la posterior restitución a su legítimo dueño.

Desde la institución policial aprovecharon la oportunidad para apelar al compromiso de la comunidad y la convivencia social. En este sentido, instaron a los vecinos a no participar en operaciones comerciales de procedencia dudosa, evitando así alimentar el ciclo delictivo. Asimismo, recordaron que, ante ofrecimientos sospechosos, es fundamental cooperar con las autoridades para permitir una intervención inmediata.