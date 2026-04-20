Diamante: detuvieron a un joven por atacar el comercio de su madre y violar una restricción judicial

El hombre de 28 años fue capturado a pocas cuadras tras provocar daños en el local comercial. Se encontraba bajo medidas restrictivas y ya había sido investigado por el robo de una garrafa a su propia progenitora.

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Durante la noche del domingo, la ciudad de Diamante fue escenario de un violento episodio que culminó con la detención de un hombre en flagrancia. Según supo Informe Litoral, efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona de las calles Almirante Brown y Entre Ríos fueron alertados sobre un incumplimiento judicial en un comercio del sector. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un sujeto de 28 años había quebrantado las medidas restrictivas vigentes para proteger a su madre, propietaria del establecimiento.

El agresor no solo ignoró la orden de la justicia, sino que además dañó una de las aberturas del local comercial de su progenitora. Ante esta situación, los agentes iniciaron una rápida búsqueda y lograron darle alcance a las pocas cuadras, procediendo a su aprehensión inmediata. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó el traslado del detenido hacia la Alcaidía Policial, donde permanecerá alojado mientras se tramita la causa por los delitos cometidos en flagrancia.

Cabe destacar que este individuo ya se encontraba en el radar de la justicia. Según las actuaciones de la División Investigaciones, el detenido está vinculado a otra causa reciente donde se logró esclarecer el robo de una garrafa perteneciente a la misma denunciante. En aquella oportunidad, las pesquisas policiales permitieron recuperar el elemento y restituirlo a la mujer, quien nuevamente debió solicitar auxilio policial ante el violento accionar de su hijo.