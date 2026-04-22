Vía Navegable Troncal: se aprobó la primera etapa de la licitación

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El proceso para la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal superó una instancia clave tras la aprobación oficial de su primera etapa. Mediante la Resolución 21/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ratificó que las firmas Jan de Nul N.V. – Servimagnus S.A. y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME) cumplieron con todos los requisitos de antecedentes y solvencia exigidos. En este mismo acto administrativo, se confirmó que la empresa DTA Engenharia Ltda. quedó fuera del proceso al ser declarada inadmisible por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, dejando el camino despejado para que los dos consorcios europeos compitan en las fases finales de la adjudicación.

Con la aprobación de esta fase inicial, el cronograma avanza este miércoles 22 de abril a las 13:00 con la apertura del Sobre N° 2, donde se analizarán las propuestas técnicas y el Plan de Trabajo de cada competidor. En esta instancia, el foco estará puesto en la tecnología de la flota de dragas y la logística de ejecución, buscando asegurar estándares de excelencia bajo el monitoreo internacional de la UNCTAD. Este organismo de las Naciones Unidas ha participado activamente en el proceso para garantizar que la licitación cumpla con las mejores prácticas globales en materia de infraestructura portuaria y comercial.

El avance de esta licitación es considerado por el Gobierno como un paso fundamental para reducir los costos logísticos del sector productivo nacional. Al optimizar las tareas de dragado y señalización, se espera que los productores argentinos logren una mayor competitividad en los mercados externos. Tras concluir la evaluación técnica que se inicia hoy, el procedimiento entrará en su etapa de cierre con el análisis de las ofertas económicas, donde finalmente se determinará qué empresa tendrá a su cargo la gestión de la principal ruta de exportación del país durante los próximos años.

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