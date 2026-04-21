El Gobierno dio de baja a cuatro prepagas y ya suman más de 160 las entidades fuera del sistema

La medida busca eliminar del registro a aquellas empresas que no funcionan realmente o que no tienen afiliados, con el fin de transparentar el sector de salud.

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La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la baja de las empresas Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres, tras detectar que no cumplían con los requisitos mínimos para operar. Esta decisión se enmarca en un plan de reordenamiento y depuración que el Poder Ejecutivo lleva adelante para limpiar el padrón de agentes de salud. Con estas nuevas exclusiones, la cifra total de entidades rechazadas por el organismo ya alcanzó las 162 instituciones.

El motivo principal de estas bajas es la falta de acreditación de actividad real, ya que el Estado exige que las prepagas demuestren que tienen una estructura vigente y una cartera de afiliados real. Según explicaron las autoridades, muchas de estas entidades figuraban en los registros pero no prestaban servicios efectivos, lo que distorsionaba el mercado. El objetivo final es garantizar que solo queden operativas aquellas que compitan libremente y ofrezcan información confiable a los usuarios.

Este proceso de fiscalización continuará sobre el resto de las prestadoras para asegurar que el sistema sea más transparente. Desde la Superintendencia remarcaron que estas acciones son fundamentales para que los ciudadanos tengan reglas claras y para que el registro nacional refleje la situación real del sistema de medicina privada en Argentina, eliminando a las empresas que no se ajustan a la normativa vigente.