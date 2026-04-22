Europa: Lufthansa canceló 20.000 vuelos ante la falta de combustible y la crisis en Medio Oriente

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La estabilidad del transporte aéreo en Europa ha entrado en una fase crítica luego de que la aerolínea Lufthansa confirmara la cancelación de 20.000 vuelos programados. Esta drástica decisión responde directamente al riesgo de escasez de combustible y al encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz. Según informó la compañía, las suspensiones se concentran en rutas de cabotaje y trayectos europeos, con el objetivo de priorizar vuelos internacionales y garantizar la continuidad operativa de la empresa hasta el final de la temporada estival.

La reestructuración del cronograma comenzó a aplicarse de forma inmediata con la baja de 120 servicios y la eliminación de rutas no rentables desde los hubs estratégicos de Múnich y Frankfurt. Desde la firma alemana señalaron que el costo del combustible para aviones se ha duplicado desde el estallido del conflicto con Irán, lo que obligó a ejecutar este plan de contingencia que representa un ahorro de aproximadamente 40.000 toneladas métricas de combustible. Se prevé que entre fines de abril y principios de mayo se presente el esquema definitivo de vuelos para los próximos meses.

El panorama para el continente es alarmante, ya que la Agencia Internacional de la Energía advirtió que Europa cuenta con menos de seis semanas de suministros de combustible. Ante esta emergencia, los ministros de Transporte de la Unión Europea analizan alternativas desesperadas, como la importación de combustibles desde Estados Unidos y la flexibilización de las normativas sobre franjas horarias en los aeropuertos. Estas medidas buscan que las aerolíneas puedan abastecerse fuera de la región y mitigar el impacto del bloqueo energético que amenaza con paralizar la actividad.

Finalmente, el impacto de esta crisis ya se percibe a nivel global, con otras grandes operadoras como Delta Airlines anunciando recortes similares en sus redes para compensar el incremento de costos operativos. La incertidumbre en Medio Oriente mantiene en vilo a la industria aerocomercial, y los expertos advierten que, de no normalizarse el suministro, el mercado europeo podría enfrentar nuevas reducciones de frecuencias y aumentos generalizados en las tarifas de los pasajes durante toda la temporada alta.