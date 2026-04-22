Durante el encuentro, el gobernador valoró la resiliencia de los empresarios entrerrianos y ratificó el compromiso de su gestión para eliminar trabas estatales y fomentar el empleo genuino.

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El gobernador Rogelio Frigerio participó de la Asamblea del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), donde analizó la situación del sector productivo frente al complejo escenario económico. Durante su intervención, el mandatario destacó que, pese a las dificultades de los últimos dos años, el optimismo del empresariado local se mantiene intacto. Frigerio subrayó que la decisión de continuar invirtiendo en la provincia representa una apuesta ganadora, respaldada por una gestión que busca potenciar las capacidades de los entrerrianos.

En el marco de la reunión, se valoró positivamente la respuesta del sector privado ante herramientas como el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y las gestiones para destrabar restricciones energéticas. El gobernador afirmó que existe una clara «avidez» por parte de los inversores, quienes encuentran en las políticas actuales un respaldo concreto para seguir apostando al desarrollo regional, aún en contextos de incertidumbre.

Por su parte, el presidente del CEER, Ramiro Reiss, coincidió con el enfoque oficial y remarcó el compromiso de las empresas con el desarrollo de la provincia. Reiss destacó que el sector privado y el gobierno comparten el objetivo de impulsar un cambio cultural y filosófico, donde el Estado actúe como un facilitador que elimine obstáculos para la generación de puestos de trabajo formales y de calidad.

El evento contó también con la presencia del secretario de Industria, Catriel Tonutti, y la secretaria de Comercio, Noelia Zapata. Al cierre de la jornada, Frigerio reafirmó que el proceso de transformación está en marcha, con la meta compartida de fortalecer el crecimiento económico y mejorar los ingresos de la sociedad a través del esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado.