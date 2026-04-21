Frigerio y Caputo se reunieron para avanzar con obras viales, recursos previsionales y alivio fiscal

El Gobernador de Entre Ríos y el Ministro de Economía de la Nación definieron prioridades para la finalización de la Ruta 18 y el financiamiento de la Caja de Jubilaciones provincial.

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En un encuentro estratégico para las finanzas y la infraestructura de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Durante el intercambio, ambos funcionarios realizaron un diagnóstico detallado sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con un énfasis particular en aquellas obras que ya están en ejecución. En este sentido, se ratificó el compromiso de finalizar los trabajos en la Ruta Nacional 18, una arteria considerada vital para la conectividad regional y el fortalecimiento del desarrollo productivo entrerriano.

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la búsqueda de mecanismos para saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Las autoridades dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a este fin y evaluaron la viabilidad de otorgar anticipos de coparticipación, tanto para la administración provincial como para aquellos municipios que presenten necesidades financieras urgentes. Esta medida busca otorgar previsibilidad y oxígeno a las cuentas públicas en un contexto económico complejo.

Finalmente, la agenda incluyó una fuerte impronta fiscal. Frigerio y Caputo coincidieron en la urgencia de trabajar de manera coordinada entre los tres niveles del Estado para alcanzar un acuerdo que permita eliminar impuestos distorsivos. El objetivo de este consenso entre Nación, Provincia y los municipios es reducir la carga tributaria que afecta la competitividad, promoviendo un esquema fiscal más eficiente que impulse la inversión y la generación de empleo en todo el territorio provincial.