Accidente laboral en General Ramírez: un trabajador resultó gravemente herido tras caer de una escalera

El hombre realizaba tareas de albañilería en un frigorífico de la ciudad cuando la base de su apoyo cedió, provocando una caída de tres metros que le causó un fuerte traumatismo craneal.

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Un grave accidente laboral se registró alrededor de las 19 de este lunes en un establecimiento frigorífico ubicado sobre la calle Libertad, en General Ramírez. El hecho ocurrió mientras un trabajador se encontraba realizando labores de albañilería sobre una escalera. Según los datos recabados en el lugar, el siniestro se habría desencadenado en el momento en que la base de la escalera se desplazó de forma imprevista, lo que provocó que el operario perdiera el equilibrio y cayera al vacío desde una altura aproximada de tres metros.

Como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo, el trabajador sufrió heridas de consideración, entre las que se destacan un traumatismo de cráneo y lesiones severas en su antebrazo derecho, con la sospecha firme de una fractura. Ante la emergencia, se activó un operativo de asistencia que incluyó la participación de efectivos de la Comisaría de Ramírez y el cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para estabilizar al herido en los primeros minutos tras el incidente.

El personal sanitario del Hospital Nuestra Señora del Luján intervino rápidamente para brindar los primeros auxilios y proceder al traslado del paciente hacia un centro de mayor complejidad para una evaluación exhaustiva. Aunque todavía se aguarda un parte médico oficial que detalle su evolución, las autoridades confirmaron que las lesiones revisten gravedad, lo que mantiene en alerta a la comunidad local mientras se investigan las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la tarea.