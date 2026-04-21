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Violento ataque en Paraná: hirieron a un hombre en situación de calle con un arma blanca

El hecho ocurrió en la intersección de Esquiú y Almirante Brown, donde la policía logró capturar al agresor tras ser identificado mediante las cámaras de seguridad de la zona.

Un grave episodio de violencia tuvo lugar en las últimas horas en la capital entrerriana, cuando un hombre en situación de calle fue atacado con un arma blanca en la zona de calles Esquiú y Almirante Brown. La intervención policial se inició a partir de la denuncia de una vecina en la Comisaría Cuarta, lo que permitió que los efectivos se desplazaran rápidamente al lugar. Al arribar, las autoridades constataron que la víctima presentaba una herida corto-punzante en el lado izquierdo del estómago, por lo que se solicitó de forma urgente una ambulancia para su traslado al Hospital San Martín.

Según pudo saber Informe Litoral, mientras el herido recibía atención médica, la policía desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones basado en las descripciones aportadas por el damnificado. El rastrillaje permitió la demora de dos hombres que circulaban por la zona. La investigación sumó un elemento determinante al relevar los registros de una cámara de seguridad ubicada sobre calle Almirante Brown, cuyas imágenes capturaron el momento exacto del ataque y confirmaron que uno de los sospechosos demorados era efectivamente el autor de la agresión.

Tras la confirmación visual y el aporte de las pruebas recolectadas, el fiscal interviniente ordenó la detención formal del agresor, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales. Respecto al segundo individuo interceptado durante el operativo, el mismo fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa. La víctima permanece bajo observación médica, mientras que el registro fílmico ha sido incorporado como pieza clave para el proceso judicial por el delito de lesiones graves.

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