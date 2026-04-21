El municipio de Paraná sumó drones para operativos de control y fiscalización urbana

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La Municipalidad ha iniciado formalmente la integración de tecnología de drones en sus esquemas de control urbano, tras realizar una jornada de capacitación centrada en el manejo operativo y las normas de seguridad necesarias para el despliegue en el territorio. Esta nueva herramienta está diseñada para intervenir prioritariamente en eventos de concurrencia masiva y en el monitoreo de espacios públicos, permitiendo una cobertura de vigilancia que los recursos terrestres no alcanzan de manera autónoma. La medida busca dotar a las áreas de fiscalización de una mayor capacidad de respuesta y un soporte técnico avanzado para las tareas de inspección.

Un punto determinante de esta implementación es el respaldo normativo que brinda el nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas. Según las autoridades locales, la legislación vigente habilita un sistema de control inteligente donde las pruebas obtenidas por medios electrónicos, fílmicos y fotográficos tienen plena validez legal en procesos administrativos y judiciales. Esto significa que las actas de infracción podrán ser sustentadas mediante los registros captados por estos dispositivos, modernizando los mecanismos de comprobación de faltas que anteriormente dependían exclusivamente de la presencia física del inspector.

Durante la presentación de los equipos, el secretario Héctor Bergara y el titular de Defensa Civil, Lucas García, coincidieron en que este avance representa un salto cualitativo en la articulación entre las distintas áreas de seguridad y control. El uso de drones facilitará no solo la detección de irregularidades, sino también el apoyo logístico en situaciones de emergencia que requieran intervención inmediata en zonas críticas. De la actividad participaron referentes de Control Urbano, Habilitaciones Comerciales y la Jefatura Departamental, marcando el inicio de una etapa de vigilancia aérea integrada a los protocolos de seguridad ciudadana.(Informe Litoral)