Talleres municipales de cultura: días, horarios y lugares de las propuestas gratuitas en los barrios de Paraná

La Municipalidad de Paraná dio inicio a una nueva edición del programa de talleres culturales territoriales, una convocatoria enmarcada en la Ordenanza N° 10.116 que está dirigida a talleristas, educadores y hacedores culturales de la ciudad. A través de este proyecto descentralizado, se dictarán clases semanales gratuitas enfocadas en infancias, adolescencias y público en general. Según los datos recopilados en un artículo de Informe Litoral, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, resaltó la excelente participación de la comunidad artística y remarcó que el propósito fundamental de esta política pública es consolidar los lazos entre el Estado y el territorio, facilitando espacios de formación, contención y acceso directo a los bienes culturales dentro de los propios barrios.
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La oferta cultural de este año abarca disciplinas tan diversas como el teatro, la danza, las artes visuales, la literatura, el circo, la música y las manualidades. Las actividades se distribuirán estratégicamente en una amplia red de espacios comunitarios, que incluye Centros Integradores Comunitarios (CIC), Salones de Usos Múltiples (SUM), comisiones vecinales y merenderos de distintas barriadas de la capital provincial.
Cronograma completo de actividades:
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Lunes
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Teatro (Infancias): 10 a 11:30 hs en CIC Humito (Estado de Palestina y Cortada 1009). Tallerista: Antonella Fernández Pabón.
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Danzas Urbanas (Infancias y adolescencias): 15 a 16:30 hs en CAPS Charrúa (Poeta José Murga y Poeta Seri, barrio Las Rosas). Tallerista: Juliana Nair Godoy.
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Danza (Infancias): 15:30 a 17 hs en Merendero Pancita Feliz (Ameghino y calle 1316, barrio San Martín). Tallerista: Constanza Sampietro.
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Artes Visuales (Adolescencias): 15:30 a 17 hs (quincenal, consultar en el espacio) en Merendero Boina de Vasco (Juan Aníbal Vives 1623, barrio Anacleto Medina). Tallerista: Lau Claus.
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Cerámica (Infancias y adolescencias): 17 a 18:30 hs en Biblioteca Laura Vicuña (Calle El Patí y El Manguruyú, barrio Los Arenales). Tallerista: Fabio Moreira.
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Cerámica (Infancias): 17:30 a 19 hs en Comisión Vecinal Jardín de las Américas (Ricardo Balbín 751). Tallerista: Nancy Larrart.
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Martes
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Costura Creativa (Adolescencias): 15 a 16:30 hs en SUM Comisión Vecinal Nueva Ciudad (Calle 1406 entre Carlos Darwin y calle 1404). Tallerista: Milagros Burgos.
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Artes Visuales (Infancias): 17 a 18:30 hs en Merendero Los Juniors (Manuel Dorrego 750, barrio Macarone). Tallerista: Analía Mayer.
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Expresión Corporal (Infancias y adolescencias): 18:30 a 20 hs en Biblioteca Popular Caminantes (Gdor. José F. Antelo entre Gdor. Basavilbaso y Dr. Fco. Medus, barrio Los Gobernadores). Tallerista: Luciano Caminos.
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Miércoles
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Artes Visuales (Adolescencias): 10:15 a 11:45 hs (quincenal, consultar en el espacio) en Merendero Boina de Vasco (Juan Aníbal Vives 1623, barrio Anacleto Medina). Tallerista: Lau Claus.
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Artes Plásticas y Grabado (Infancias y adolescencias): 15:30 a 17 hs en Comisión Vecinal Mariano Moreno (Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1222). Tallerista: Berenise Fernández.
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Artes Visuales (Infancias): 15:30 a 17 hs en Comisión Vecinal El Morro (Alfredo Dugratty y Simón Bolívar). Tallerista: Luciano Ávila.
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Taller de Mural Colectivo (Infancias y adolescencias): 16 a 17:30 hs (más sábados con jornadas extendidas) en Comisión Vecinal Rocamora (Santo Domínguez 113). Tallerista: Adrián Alejandro Carreira.
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Humor Gráfico e Historieta (Infancias): 17 a 18:30 hs en SUM San Jorge (Luis Palma y Luis E. Vernet). Tallerista: Maximiliano Sanguinetti.
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Confección de Juguetes Populares (Infancias): 17 a 18:30 hs en CIC Este (Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña). Tallerista: Fabio Deganutti.
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Teatro y Movimiento (Adolescencias): 17:30 a 19 hs en Salón Vecinal Jardines del Sur (Villa San Benito y Floriano Zapata). Tallerista: Carmen Alday.
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Jueves
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Arte y Muralismo (Preadolescencias): 14 a 15:30 hs en Centro de Salud Mental para las Juventudes (Salvador Caputto 2656, barrio Nueva Esperanza). Tallerista: Maricel Silva.
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Murga, Circo y Teatro (Infancias): 16:30 a 18 hs en CIC La Floresta (El Resero y Burmeister). Tallerista: Lucas Báez.
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Batucada (Infancias y adolescencias): 16:30 a 18 hs en Centro Socio-comunitario Cultural “La Casita de los Gurises” (Antonio Franzotti entre Estado de Palestina y Alberto Ginastera, barrio Mosconi). Tallerista: Carla Zárate.
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Teatro – Batucada (Infancias y adolescencias): 17 a 18:30 hs en Centro Comunitario Toma Nueva (El Pacú entre El Surubí y Camino Costero). Tallerista: Dimas Santillán.
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Percusión (Infancias y adolescencias): 17 a 19:30 hs en Biblioteca Pedro Lemebel (Santos Vega, galería comercial El Sol frente a Escuela Nº3, barrio El Sol). Tallerista: Gustavo Pérez.
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Viernes
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Circo (Infancias): 17 a 18:30 hs en Centro Comunitario Guiraldes – Plaza de los Trabajadores (Ricardo Güiraldes y calle Junín). Tallerista: Leandro Bogado.
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Percusión (Infancias y adolescencias): 17:30 a 19 hs en Biblioteca Colibrí (Santa Elena y Virgen Nuestra Señora de Luján, barrio Padre Kolbe). Tallerista: Víctor Fluckiger.
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Percusión (Infancias): 18 a 19:30 hs en Centro Comunitario Los Berros (Moisés Lebensohn y cortada 832, barrio Los Berros). Tallerista: María José Scattini.
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Teatro (Infancias y adolescencias): 18 a 19:30 hs en Comisión Vecinal Villa Sarmiento (Francisco Soler 1663). Tallerista: Tamara Princic.
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Sábado
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Taller de Ritmos y Exploración Corporal (Infancias y adolescencias): 10 a 11:30 hs en Comisión Vecinal Balbi (Boulevard Sarmiento 884). Tallerista: Natalia Nader.
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Teatro (Infancias): 10 a 11:30 hs en Comisión Vecinal Bajada Grande (Avenida Estrada 3600). Tallerista: Isabella Agustina Sánchez.
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