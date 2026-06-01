Refuerzan la seguridad con intensos operativos en las aldeas y zonas rurales del departamento Diamante

En el marco de una nueva estrategia de prevención vecinal, la Jefatura Departamental de Policía ha intensificado notablemente su presencia en las jurisdicciones de las distintas aldeas, loteos y sectores de campo del departamento Diamante. Estos procedimientos replican los esquemas de control vehicular e identificación de personas en tránsito que habitualmente se realizan en las ciudades cabeceras, extendiendo la cobertura a los caminos vecinales.
Según datos oficiales aportados a la redacción de Informe Litoral, el despliegue responde a una planificación articulada en forma conjunta con la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. La iniciativa busca dar una respuesta concreta a las demandas de seguridad en las extensas geografías rurales de la región, que por su conectividad suelen requerir un monitoreo constante.
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Durante los últimos días, las patrullas establecieron puestos de control dinámicos en los accesos a las comunidades entrerrianas y en puntos estratégicos de la producción local, donde se verificó la documentación de automóviles, motocicletas y transportes de carga. Asimismo, se identificó a conductores y acompañantes para constatar que no registraran irregularidades.