Refuerzan la seguridad con intensos operativos en las aldeas y zonas rurales del departamento Diamante

La Policía provincial, junto a Delitos Rurales, despliega patrullajes estratégicos y controles de identidad para prevenir el delito en los sectores urbanos y el campo.

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En el marco de una nueva estrategia de prevención vecinal, la Jefatura Departamental de Policía ha intensificado notablemente su presencia en las jurisdicciones de las distintas aldeas, loteos y sectores de campo del departamento Diamante. Estos procedimientos replican los esquemas de control vehicular e identificación de personas en tránsito que habitualmente se realizan en las ciudades cabeceras, extendiendo la cobertura a los caminos vecinales.

Según datos oficiales aportados a la redacción de Informe Litoral, el despliegue responde a una planificación articulada en forma conjunta con la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. La iniciativa busca dar una respuesta concreta a las demandas de seguridad en las extensas geografías rurales de la región, que por su conectividad suelen requerir un monitoreo constante.

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Durante los últimos días, las patrullas establecieron puestos de control dinámicos en los accesos a las comunidades entrerrianas y en puntos estratégicos de la producción local, donde se verificó la documentación de automóviles, motocicletas y transportes de carga. Asimismo, se identificó a conductores y acompañantes para constatar que no registraran irregularidades.