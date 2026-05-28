Dos perros rescatados tras una denuncia por maltrato animal en Concepción del Uruguay

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia formal, según los datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, permitiendo que las mascotas queden a resguardo de protectores.

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Una denuncia por infracción a la Ley Nacional 14.346 de Maltrato Animal derivó este jueves en un importante operativo en la ciudad de Concepción del Uruguay, el cual concluyó con el rescate y resguardo de dos perros que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. El procedimiento fue ejecutado en horas de la tarde por personal de la Comisaría Segunda, bajo una orden de registro emitida por el Juzgado de Garantías Número 1 y con la intervención de la Fiscalía Auxiliar Número 3.

Las autoridades se presentaron en una vivienda ubicada sobre la calle Posadas, entre el 23 y 24 del Oeste Norte, donde notificaron a una mujer de 44 años que habitaba el lugar. De acuerdo con la información recabada por Informe Litoral, el allanamiento arrojó un resultado positivo al constatar la presencia de los animales afectados. Se trataba de un perro macho de tamaño chico (mestizo salchicha) y una perra hembra de tamaño mediano, ambos de pelaje corto y castrados.

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En el mismo domicilio, una médica veterinaria de la policía realizó los primeros exámenes clínicos a los canes, quienes luego fueron trasladados a una clínica privada para una revisión exhaustiva. Por disposición de la Justicia, ambas mascotas fueron entregadas en carácter de depositario judicial a la persona denunciante para garantizar su inmediato cuidado y protección.

Por su parte, la residente de la vivienda fue trasladada a la Jefatura Departamental para su correcta identificación. Tras finalizar las diligencias correspondientes, la mujer recuperó la libertad, aunque quedó formalmente supeditada a la causa penal en curso por maltrato animal.