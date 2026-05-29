Prisión preventiva por presunto abuso sexual en Feliciano: trasladaron a los cuatro acusados a Paraná

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El juez de Garantías de Feliciano, Emir Gabriel Artero, ordenó este jueves la prisión preventiva por un plazo de 60 días para los cuatro hombres acusados de haber participado en el presunto abuso sexual grupal de una joven de 19 años. Tras dictarse la resolución en la audiencia donde se debatieron los riesgos procesales, como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, los detenidos fueron trasladados de manera inmediata a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, a pesar de que la fiscal María Soledad Bordoy había solicitado inicialmente una medida de 90 días.

Durante el transcurso de la jornada judicial, los imputados optaron por abstenerse de declarar. De forma paralela, sus abogados defensores, Roberto Alsina, Enzo Procetti y Ricardo Temporetti, ya presentaron un recurso de apelación con el firme objetivo de revertir el encarcelamiento y lograr que sus representados abandonen la prisión mientras avanza la causa, la cual se mantiene bajo estricta reserva debido a la delicada naturaleza del delito investigado.

La grave denuncia penal fue radicada por la propia víctima, quien relató que el calvario comenzó durante la madrugada del pasado lunes 25 de mayo. Al salir de un baile, la joven le pidió a un conocido que la alcanzara hasta su vivienda, pero en su lugar fue trasladada contra su voluntad hacia un inmueble desconocido, donde se habría producido el ataque. Luego de la agresión, la víctima logró pedir auxilio, lo que desencadenó rápidos allanamientos y las posteriores detenciones, entre las que sobresale la de un agente de la policía local.

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