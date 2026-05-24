El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable: superó las 4,3 millones de cabezas en la primera campaña de 2026

Luego de concluir el primer operativo de vacunación de este año, la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) presentó el balance detallado sobre el estado actual del rodeo entrerriano. Las cifras oficiales reflejan un escenario de estabilidad para la ganadería provincial, sin grandes variaciones en el stock general.

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De acuerdo al informe del Consejo de Administración de la entidad, el rodeo vacuno de Entre Ríos alcanzó un total de 4.349.331 cabezas, distribuidas en 44.768 unidades productivas que fueron alcanzadas por las tareas sanitarias en todo el territorio provincial.

Un dato particular de esta campaña tuvo que ver con el segmento de engorde a corral: por disposición expresa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en esta oportunidad no fueron inoculados 67.105 animales pertenecientes a feedlots habilitados radicados en la provincia.

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El mapa del rodeo por categorías

El relevamiento de la Fucofa dejó ver cómo se compone actualmente la estructura ganadera de la provincia, donde las vacas siguen siendo el sostén principal del stock:

Vacas: 1.789.379

Terneros/as: 1.137.403

Vaquillonas: 501.488

Novillos: 411.188

Novillitos: 407.906

Toros: 79.802

Bovinos de feedlot (sin inocular): 67.105

Toritos: 22.165