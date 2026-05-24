El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable: superó las 4,3 millones de cabezas en la primera campaña de 2026

De acuerdo al informe del Consejo de Administración de la entidad, el rodeo vacuno de Entre Ríos alcanzó un total de 4.349.331 cabezas, distribuidas en 44.768 unidades productivas que fueron alcanzadas por las tareas sanitarias en todo el territorio provincial.
Un dato particular de esta campaña tuvo que ver con el segmento de engorde a corral: por disposición expresa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en esta oportunidad no fueron inoculados 67.105 animales pertenecientes a feedlots habilitados radicados en la provincia.
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El mapa del rodeo por categorías
El relevamiento de la Fucofa dejó ver cómo se compone actualmente la estructura ganadera de la provincia, donde las vacas siguen siendo el sostén principal del stock:
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Vacas: 1.789.379
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Terneros/as: 1.137.403
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Vaquillonas: 501.488
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Novillos: 411.188
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Novillitos: 407.906
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Toros: 79.802
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Bovinos de feedlot (sin inocular): 67.105
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Toritos: 22.165