Avanza la nueva planta de reciclado en Aranguren

Desde la Municipalidad de Aranguren continúan avanzando con distintas políticas vinculadas al cuidado ambiental, el reciclado y el mantenimiento de los espacios públicos, a través de trabajos que se desarrollan desde el Área de Ambiente y Producción junto a distintas cuadrillas municipales.

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En una entrevista brindada a Radio Popular Aranguren y al programa televisivo Mi Gente, el coordinador de Ambiente y Producción, Fabián Bruggeman, destacó los importantes avances en la construcción de la nueva planta de reciclado, además de referirse a las tareas de poda, compostaje y reutilización de residuos verdes que se llevan adelante en la localidad.

“Hoy podemos decir que le estamos dando continuidad a la obra de una forma acelerada, porque la idea es poder tener la planta cubierta en 2026 y comenzar a equiparla de acuerdo a las necesidades y a los recursos”, expresó Bruggeman.

Nueva planta de reciclado

Actualmente se trabaja en el cerramiento del nuevo galpón destinado a la separación integral de residuos, una obra que permitirá optimizar el tratamiento de los materiales reciclables y mejorar las condiciones de trabajo dentro del predio.

Según detalló el funcionario, ya se ejecutó el piso de hormigón elaborado y se avanza con la colocación de estructuras, techo y laterales de chapa.

La futura planta contará con sectores de ingreso y egreso para camiones, además de un espacio específico para la carga del material reciclado ya clasificado.

“La idea es que en la planta ingrese el residuo de todos los días y ahí se pueda separar todo de una forma más eficiente”, señaló.

Separación en origen y trabajo conjunto con vecinos

Durante la entrevista, Bruggeman volvió a remarcar la importancia de la separación domiciliaria de residuos, insistiendo en que el compromiso de cada vecino resulta fundamental para el funcionamiento del sistema.

“La separación en origen es el ABC, ahí arranca todo”, sostuvo, explicando que los residuos secos deben colocarse por separado de los residuos húmedos para facilitar el trabajo en planta y mejorar las condiciones de seguridad de los operarios.

En ese sentido, destacó además el compromiso de los trabajadores municipales y el acompañamiento de muchos vecinos que colaboran diariamente con el sistema de reciclado.

Poda urbana, hojas y reutilización

Otro de los temas abordados fue el importante operativo de poda y barrido que se desarrolla durante la temporada otoñal.

Bruggeman explicó que se conformó una cuadrilla específica de poda, equipada y asesorada técnicamente por el ingeniero Omar Brunner, priorizando sectores considerados más complejos dentro del ejido urbano.

“Ya podemos decir que contamos con calles que están completamente podadas y actualmente estamos trabajando sobre tránsito pesado, que también era una prioridad”, indicó.

Asimismo, el municipio implementó nuevamente el sistema de distribución de bolsones para la recolección de hojas, permitiendo que posteriormente sean utilizadas para compostaje y abonado de suelos.

“El año pasado hicimos un piletón para compost y este año un vecino nos facilitó un campo para distribuir las hojas y utilizarlas como abono”, explicó.

En paralelo, las ramas producto de la poda serán destinadas al chipiado, evitando la quema y permitiendo su reutilización energética.

“Hemos logrado que toda la rama pueda ser utilizada para chipiado y aprovechamiento energético, en lugar de ser quemada”, remarcó.

Trabajo planificado y mejora continua

Finalmente, Bruggeman destacó el acompañamiento del Ejecutivo Municipal y remarcó que todas las acciones se desarrollan bajo una lógica de evaluación y mejora permanente.

“Muchas de las cosas que hemos adoptado surgieron de sugerencias de vecinos y las incorporamos porque ayudan a que las cosas funcionen mejor”, expresó.

Además, solicitó paciencia y colaboración a la comunidad durante la temporada de poda y caída de hojas, recordando la importancia de separar ramas y residuos verdes para facilitar su reutilización y tratamiento.

“Si todos colaboramos, lo vamos a poder hacer bien”, concluyó.

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