Paraná: recuperaron una moto robada y detuvieron a siete hombres tras un operativo policial

Efectivos de la Policía de Entre Ríos lograron recuperar un rodado que había sido sustraído horas antes y arrestaron a todos los implicados luego de un rápido despliegue en la zona de calle Vieyra al final.

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Según informaron fuentes policiales a Informe Litoral, una vecina de la ciudad radicó una denuncia formal tras percatarse de que le habían robado su motocicleta. Mientras finalizaba el trámite ante las autoridades policiales, la damnificada recibió un aviso clave de su padre, quien a través de un rastreo logró geolocalizar el vehículo y le proporcionó las coordenadas exactas de dónde se encontraba.

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Con esta información precisa, los móviles policiales se trasladaron de inmediato hacia el sector de calle Vieyra al final. Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a dos jóvenes en el preciso momento en que ingresaban un motovehículo con las mismas características de la denuncia al patio de una propiedad. Tras intervenir rápidamente, el personal actuante confirmó que se trataba de la unidad buscada.

En el interior de la vivienda se encontraban otros cinco hombres, quienes también fueron identificados en el lugar. Al tomar conocimiento del hecho, el fiscal de turno dispuso la detención de los siete masculinos, ordenando su inmediato traslado y alojamiento en la Alcaidía de Tribunales bajo los cargos correspondientes. En tanto, luego de las pericias de rigor, la motocicleta fue entregada formalmente a su propietaria