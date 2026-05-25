Aranguren: se realizará una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

Los operativos se desarrollarán durante dos sábados consecutivos en diferentes puntos de la localidad. Se solicita a los vecinos asistir con las medidas de seguridad correspondientes para las mascotas.

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La Municipalidad de Aranguren dispuso la puesta en marcha de una campaña de vacunación antirrábica de carácter gratuito, destinada a perros y gatos mayores de tres meses. La iniciativa busca garantizar la cobertura sanitaria en la localidad mediante la aplicación de dosis obligatorias para las mascotas de los vecinos en dos sectores específicos del ejido urbano.

El cronograma oficial establece que la primera jornada de inmunización se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, en el horario de 15:00 a 18:00, en la garita ubicada frente al reloj. En tanto, el segundo operativo se programó para el sábado 6 de junio, en el mismo rango horario de 15:00 a 18:00, teniendo como punto de atención las instalaciones del NIDO / Punto Digital.

Las autoridades locales comunicaron las condiciones requeridas para el traslado de los animales hacia los puestos de atención con el fin de evitar inconvenientes en la vía pública. Los propietarios de los caninos deben trasladarlos con correa, collar y bozal en caso de ser necesario, mientras que los felinos tienen que ser llevados dentro de una transportadora o en una bolsa de tela que asegure su contención durante la espera.

El personal a cargo del operativo registrará los datos de cada animal para la entrega del correspondiente certificado de vacunación. Por este motivo, se remarcó que las personas que concurran con las mascotas a los puestos sanitarios deben ser obligatoriamente mayores de edad para poder realizar el trámite reglamentario en el lugar.(Informe Litoral)