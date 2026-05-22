El Gobierno enviará un proyecto al Congreso para derogar la Ley de Etiquetado Frontal

En el marco de su agenda de desregulación y la denominada "batalla cultural", la Casa Rosada buscará eliminar los octógonos negros de los envases de alimentos y bebidas.

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Tras la reciente media sanción de la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo nacional profundizará su avanzada legislativa con un nuevo paquete de reformas. Dentro de estas iniciativas, la Casa Rosada tiene decidido enviar un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, una de las normativas más debatidas de los últimos años, que obliga a las empresas alimenticias a exhibir sellos de advertencia nutricional.

La normativa vigente, sancionada en el año 2021, estableció la obligación de colocar octógonos negros en la cara principal de los productos envasados para alertar sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. Desde su concepción, la medida generó una fuerte resistencia en la industria alimenticia, mientras que los sectores que la impulsaron la defendieron como una herramienta clave para promover la alimentación saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

El plan oficialista apunta a desmantelar las restricciones que el Estado impone sobre el mercado y el diseño de los productos. Además de los conocidos sellos negros, el texto actual prohíbe la inclusión de personajes infantiles, dibujos animados o promesas de regalos en aquellos envases que tengan al menos una advertencia, una regulación pensada originalmente para proteger a las infancias del consumo de ultraprocesados. Fuentes del oficialismo confirmaron que esta reforma forma parte de una estrategia más amplia orientada a eliminar regulaciones que consideran obsoletas o perjudiciales para la actividad económica.

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