Femicidio de Daiana Mendieta: hallaron sangre de la joven en la camioneta del imputado

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La investigación judicial por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta sumó un elemento probatorio de extrema relevancia que compromete de forma directa al único detenido que tiene la causa, Norberto Gustavo Brondino, de 55 años. En las últimas horas, las autoridades judiciales recibieron los resultados de los estudios genéticos complementarios, los cuales confirmaron que las muestras de sangre halladas en el interior de la camioneta del acusado pertenecen a la joven de 22 años, quien fue asesinada en octubre de 2025 en la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala.

Esta pericia científica era una de las más esperadas por el equipo del Ministerio Público Fiscal que lidera la fiscal Emilce Reynoso, y quedó incorporada formalmente al expediente como una pieza fundamental para sostener la acusación. Las muestras analizadas habían sido rigurosamente levantadas por los peritos durante los primeros allanamientos vehiculares practicados sobre el rodado de Brondino, un hombre conocido en la zona bajo el apodo de “Pino”. Con este resultado positivo, los investigadores consideran plenamente acreditado que la víctima estuvo dentro de ese habitáculo en los momentos previos a su fallecimiento, derribando cualquier estrategia defensiva basada en el desconocimiento del vínculo o del contacto entre ambos.

El avance de la causa busca reconstruir de manera precisa la línea de tiempo y lo que sucedió entre el 3 de octubre, jornada en la que la joven salió de su vivienda y desapareció de los lugares que frecuentaba, y el 7 de ese mismo mes, cuando su cuerpo fue finalmente localizado en el interior de un aljibe situado en un paraje de la zona rural conocido como “Los Zorrinos”. Si bien en un comienzo las hipótesis iniciales sugerían que la causa de muerte se debió a un disparo de arma de fuego a raíz de una lesión detectada a simple vista, la autopsia posterior descartó de forma categórica el uso de armas de fuego y determinó que Daiana falleció a causa de un traumatismo de cráneo grave, provocado mediante golpes con un elemento contundente y punzante.

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Actualmente, la situación procesal de Brondino es sumamente delicada, ya que permanece alojado en un establecimiento de detención bajo la medida de prisión preventiva y se encuentra imputado formalmente por el delito de femicidio doloso doblemente agravado. En paralelo al cotejo de ADN que arrojó resultado positivo, los especialistas de la Policía continúan trabajando a contra reloj en el análisis técnico de los teléfonos celulares que fueron clonados y en el peritaje de restos pilosos también recolectados en el vehículo del sospechoso, con el fin de aportar más claridad al luctuoso hecho que conmocionó a la provincia.(Con información de Elonce)