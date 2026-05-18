ARCA lanzó Ganancias Simplificada pero surgieron dudas por los dólares no declarados

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) consolida la implementación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada, una herramienta clave que ya supera las 80.000 adhesiones en todo el país. El mecanismo fue diseñado con el objetivo de facilitar la presentación del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, permitiendo a los usuarios confeccionar sus declaraciones a partir de información que el propio organismo ya tiene precargada en su base de datos. Esta modalidad reduce de manera drástica la carga administrativa y acelera los tiempos de cumplimiento fiscal, registrando una fuerte aceleración en las últimas semanas ante la proximidad de los vencimientos de junio, los cuales se determinarán según la terminación del CUIT de cada contribuyente.

A pesar de la alta adhesión, el escenario generó profundos interrogantes en el sector contable y empresarial respecto al tratamiento que se le dará a los fondos no declarados, popularmente conocidos como los «dólares del colchón». Al tratarse de ahorros mantenidos históricamente fuera del sistema financiero formal, su eventual incorporación a las declaraciones juradas despierta dudas sobre posibles penalidades, valuación de activos o presunciones de ingresos omitidos por parte del fisco. Diversas entidades profesionales, entre ellas la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ya formalizaron pedidos de precisión para aclarar el impacto que la exteriorización de estas tenencias en efectivo o depósitos podría tener sobre los ejercicios fiscales anteriores.

El esquema está estrictamente dirigido a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a 1.000 millones de pesos y cuyos bienes totales no superen los 10.000 millones de pesos. Asimismo, queda establecido como requisito indispensable que los solicitantes no estén catalogados dentro del segmento de grandes contribuyentes ni registren inconsistencias previas en su situación fiscal vigente.

Para realizar la adhesión, los ciudadanos alcanzados deben efectuar el trámite de manera 100% digital a través del portal oficial de la ARCA. El procedimiento requiere ingresar al sistema con clave fiscal, dirigirse específicamente al servicio denominado “Sistema Registral” y allí seleccionar la opción correspondiente a Ganancias Simplificada. Debido a que el mecanismo funciona como un simplificador de trámites y no como un proceso de blanqueo tradicional, los especialistas del sector recomiendan analizar minuciosamente la situación patrimonial de cada caso particular antes de confirmar el alta en la plataforma.