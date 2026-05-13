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Inicio Departamento Nogoyá Lanzan una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita en Aranguren

Lanzan una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita en Aranguren

Las jornadas se realizarán el 30 de mayo y 6 de junio.

La Municipalidad de Aranguren confirmó la puesta en marcha de una nueva campaña de vacunación antirrábica, un servicio completamente gratuito destinado a garantizar la salud de los animales y prevenir enfermedades en la comunidad. La iniciativa está dirigida a perros y gatos que tengan más de tres meses de edad, reforzando el compromiso con la tenencia responsable de mascotas en la localidad.

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El cronograma de atención comenzará el próximo sábado 30 de mayo, en el horario de 15:00 a 18:00, con un puesto sanitario ubicado en la garita frente al reloj. La actividad continuará el sábado 6 de junio en la misma franja horaria, trasladándose en esa oportunidad a las instalaciones del NIDO / Punto Digital.

Desde la organización recordaron que es obligatorio cumplir con ciertas medidas de seguridad para el orden de la jornada. Los perros deben asistir con correa y collar, sumando el bozal en caso de ser necesario, mientras que los gatos deben ser trasladados en una transportadora o bolsa de tela para evitar escapes. Además, se aclaró que la persona responsable que acompañe a los animales debe ser mayor de edad.(Informe Litoral)

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