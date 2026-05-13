Lanzan una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita en Aranguren

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La Municipalidad de Aranguren confirmó la puesta en marcha de una nueva campaña de vacunación antirrábica, un servicio completamente gratuito destinado a garantizar la salud de los animales y prevenir enfermedades en la comunidad. La iniciativa está dirigida a perros y gatos que tengan más de tres meses de edad, reforzando el compromiso con la tenencia responsable de mascotas en la localidad.

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El cronograma de atención comenzará el próximo sábado 30 de mayo, en el horario de 15:00 a 18:00, con un puesto sanitario ubicado en la garita frente al reloj. La actividad continuará el sábado 6 de junio en la misma franja horaria, trasladándose en esa oportunidad a las instalaciones del NIDO / Punto Digital.

Desde la organización recordaron que es obligatorio cumplir con ciertas medidas de seguridad para el orden de la jornada. Los perros deben asistir con correa y collar, sumando el bozal en caso de ser necesario, mientras que los gatos deben ser trasladados en una transportadora o bolsa de tela para evitar escapes. Además, se aclaró que la persona responsable que acompañe a los animales debe ser mayor de edad.(Informe Litoral)