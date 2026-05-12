Entre Ríos: perpetua para el padre y 16 años de prisión para la madre por el crimen de su bebé

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En una resolución que sigue los lineamientos del veredicto alcanzado por un jurado popular el pasado 22 de abril, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, impuso la pena de prisión perpetua a Cristian Gabriel Hernández. El hombre fue hallado responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”.

Por su parte, Ariana Gisela González fue condenada a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo. En su caso, si bien se mantuvo el agravante por el vínculo, la magistrada consideró que el hecho se dio bajo “circunstancias extraordinarias de atenuación”, lo que permitió una escala penal menor a la del padre.

Durante la lectura del fallo, la jueza también resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad sobre la prisión perpetua que había presentado el defensor oficial Rodrigo Juárez, ratificando la vigencia de esta pena para casos de extrema gravedad.

La sentencia se dio a conocer luego de la audiencia de cesura realizada el 23 de abril, donde las posturas de las partes quedaron claramente marcadas. Las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana habían solicitado la máxima pena para Hernández y 23 años para González.

Desde la defensa técnica de la madre, las abogadas Mariana Montefiori y Antonela Manfredi habían pedido una condena de 8 años. En tanto, la defensa de Hernández, a cargo de Juárez y Fernando Callejo, centró su estrategia en cuestionar la constitucionalidad de la perpetua, argumento que finalmente no prosperó.

El hecho que originó la causa ocurrió el 12 de octubre de 2021, cuando la pequeña Kathaleyha Quetzaly Hernández, de apenas dos meses, murió a causa de los maltratos sufridos por parte de sus progenitores.

Este proceso judicial marcó un hito en la provincia, al tratarse del Juicio por Jurados número 158 desde que se implementó este sistema de juzgamiento en Entre Ríos.

A pesar de la gravedad de las penas impuestas, la jueza Castagno dispuso que, hasta que la sentencia quede firme, ambos condenados continúen bajo la modalidad de arresto domiciliario. Para garantizar la sujeción al proceso, Hernández deberá utilizar un dispositivo electrónico de vigilancia, medida que también alcanza a González.