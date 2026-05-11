El Gobierno busca eliminar la visa para Estados Unidos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el país trabaja en los requisitos técnicos para que los ciudadanos argentinos puedan viajar sin visado, como parte de agenda de gestión de Javier Milei.

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El Gobierno nacional se ha fijado un objetivo ambicioso en materia de relaciones internacionales y movilidad ciudadana. Según confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante su participación en la XI Conferencia de Seguridad Hemisférica en Estados Unidos, Argentina proyecta integrarse al programa de exención de visas en el año 2027. Este avance permitiría que los argentinos ingresen a territorio estadounidense para estadías cortas por turismo, negocios o estudios sin necesidad de realizar el tradicional trámite consular, simplificando significativamente los viajes y reduciendo los costos asociados.

La funcionaria destacó que esta posibilidad es el resultado de una estrategia de cooperación bilateral profunda y sostenida que el presidente Javier Milei ha impulsado desde el inicio de su mandato. El fortalecimiento del vínculo con agencias clave como el Departamento de Seguridad y el Departamento de Estado ha permitido avanzar en acuerdos estratégicos, asistencia técnica y capacitaciones conjuntas. Monteoliva subrayó que esta meta es una prioridad tanto política como técnica, entendiendo que el acercamiento entre ambas naciones consolida la posición de Argentina en la agenda de seguridad global.

A pesar del optimismo, la ministra fue cautelosa respecto a los tiempos y aclaró que el ingreso al programa no es un proceso inmediato. Las autoridades estadounidenses exigen el cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad, intercambio de información y evaluaciones técnicas que el país debe satisfacer plenamente. “Es un proceso que no se da de un día para el otro”, señaló la titular de la cartera de Seguridad, remarcando que se están siguiendo todos los pasos necesarios para que en el mediano plazo se logre este beneficio que representará un cambio histórico en el vínculo diplomático y migratorio entre Argentina y los Estados Unidos.