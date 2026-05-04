Boca ya tiene los convocados para visitar a Barcelona de Ecuador

El equipo conducido por Claudio Úbeda ya tiene la lista de convocados para enfrentar este martes a Barcelona en Guayaquil, con la baja obligada de Adam Bareiro por suspensión.

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El plantel de Boca ya se encuentra enfocado en lo que será su cuarta presentación en el Grupo D de la Copa Libertadores. Este martes, el conjunto argentino visitará a Barcelona de Ecuador en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo a partir de las veintiuna horas, en un compromiso que se presenta como determinante para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia del certamen continental.

La principal novedad en la nómina de futbolistas que viajan a Guayaquil es la ausencia obligada del delantero Adam Bareiro. El atacante paraguayo deberá cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado por doble amonestación en el último partido ante Cruzeiro en Brasil. Esta baja representa un verdadero dolor de cabeza para el entrenador Claudio Úbeda, quien se ve forzado a reestructurar la ofensiva titular.

Para ocupar la vacante en el ataque, el cuerpo técnico evalúa distintas alternativas. Las opciones más firmes que se manejan son el ingreso de Milton Giménez para mantener la referencia de área o la inclusión de Exequiel Zeballos si se busca mayor velocidad por las bandas. Asimismo, no se descarta la posibilidad de Alan Velasco, aunque su presencia obligaría a realizar modificaciones en el dibujo táctico que el equipo viene utilizando habitualmente.

Boca llega a este choque ubicado en la segunda posición de su zona, producto de dos victorias y una derrota. El equipo necesita rescatar puntos en la altura y el calor ecuatoriano para acomodarse en la tabla de posiciones antes de afrontar los últimos dos encuentros de la fase de grupos en condición de local. Por su parte, Barcelona de Ecuador atraviesa un presente crítico sin unidades sumadas hasta el momento, lo que lo obliga a salir a buscar el triunfo.

En cuanto al armado del once inicial, se destaca el regreso del arquero Fernando Rodríguez a la delegación. Si bien el equipo no está confirmado, la probable formación para saltar al campo de juego en Ecuador estaría integrada por Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda en la mitad de la cancha; y Miguel Merentiel junto a Milton Giménez o Exequiel Zeballos en la delantera.