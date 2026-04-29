Paro sorpresivo de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná

Choferes autoconvocados no prestaban el servicio que une la capital entrerriana con Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, al igual que a Santa Fe. Reclaman ser reincorporados en la empresa San José de Paraná, donde paradójicamente el servicio se presta de manera normal.

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Una vez más los usuarios son rehenes de un paro sorpresivo de choferes de colectivo, que en el caso de este miércoles 29 de abril afecta a los servicios que conectan Paraná con las ciudades aledañas como lo son San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde y hasta la vecina capital, Santa Fe.

Esto se produce porque una vez más los choferes autoconvocados realizan una asamblea sorpresiva para reclamar ser reincorporados en la empresa que presta el servicio en la capital entrerriana y que dejó a varios de ellos en la calle. Lo paradójico es que si bien el reclamo es hacia la empresa San José de Paraná, en la ciudad el servicio se brinda de manera normal, ya que los choferes de esas líneas no responderían a UTA y en su mayoría son nuevos, fueron reincorporados en la nueva concesión del servicio.

A todo esto se suma la interna en la propia Unión Tranviarios Automotor -UTA- por lo que los trabajadores tienen reclamos hacia el propio gremio, la empresa San José y la Municipalidad de Paraná, mientras que los usuarios se encuentran en el medio de esta situación sin poder llegar su trabajo, turnos médicos, trámites o lugares de estudio en tiempo y forma.

Si bien el servicio se habría normalizado, muchos ciudadanos ya no pueden cumplir normalmente con sus obligaciones durante esta jornada. (Informe Litoral)

Del archivo: Se normalizó el servicio de agua en Paraná tras un desperfecto eléctrico en la Toma Nueva