Lionel Scaloni confirmó los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. Tras haber presentado una nómina preliminar de 55 nombres, el cuerpo técnico realizó el recorte final de 29 jugadores para dar forma al plantel que buscará defender la corona de campeón del mundo.
La principal certeza de la convocatoria es la presencia de Lionel Messi. El astro rosarino disputará la sexta Copa del Mundo de su carrera, un récord histórico que compartirá con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Messi llegará a la cita mundialista a las puertas de cumplir 39 años y tras encender algunas alarmas por una molestia muscular en su última presentación con el Inter Miami en la MLS, donde viene sosteniendo un alto nivel competitivo.
A continuación, los 26 futbolistas citados por Lionel Scaloni:
Arqueros
-
Emiliano Martínez (Aston Villa)
-
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
-
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensores
-
Gonzalo Montiel (River Plate)
-
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
-
Lisandro Martínez (Manchester United)
-
Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
-
Nicolás Otamendi (SL Benfica)
-
Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
-
Facundo Medina (Racing Lens)
-
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Mediocampistas
-
Leandro Paredes (Boca Juniors)
-
Rodrigo De Paul (Inter de Miami)
-
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
-
Enzo Fernández (Chelsea)
-
Alexis Mac Allister (Liverpool)
-
Valentín Barco (Racing Estrasburgo)
-
Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)
-
Nicolás Paz (Calcio Como 1907)
-
Máximo Perrone (Calcio Como 1907)
Delanteros
-
Lionel Messi (Inter de Miami)
-
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
-
Nicolás González (Atlético de Madrid)
-
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
-
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
-
Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)