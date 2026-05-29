Urdinarrain: recuperaron gran parte del botín de un robo y detuvieron al principal sospechoso

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En un eficaz procedimiento llevado a cabo este jueves por la tarde, la Policía de Entre Ríos logró desbaratar parte de la estructura detrás del asalto perpetrado el pasado 22 de mayo en un conocido autoservicio de Urdinarrain. El allanamiento, que comenzó alrededor de las 19:00 horas en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Concordia y España, arrojó resultados sumamente positivos para la causa judicial al recuperar una importante suma de dinero en efectivo y lograr la captura del presunto autor del hecho.

Durante la requisa del inmueble, donde se identificó a una pareja, los uniformados lograron secuestrar 1.000 dólares estadounidenses y 80.000 pesos argentinos, una cifra que coincide con el botín sustraído del comercio de Bulevar San Martín. Además, la investigación sumó una prueba clave: un troquel de colectivo manuscrito con el trayecto Urdinarrain – Gualeguaychú, fechado apenas dos días antes del robo. Los agentes también incautaron una motocicleta Corven Energy de 110 centímetros cúbicos que, según las sospechas firmes de los investigadores, habría sido comprada con el dinero robado, junto a dos teléfonos celulares que serán peritados.

El punto culminante del operativo fue la detención de un hombre de 32 años que se encontraba en el lugar. El sospechoso presentaba diversas lesiones en sus manos, un detalle físico que coincide plenamente con las heridas que habría sufrido el delincuente al momento de cometer el asalto.

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Finalmente, lo que comenzó como la resolución de un robo tomó un giro inesperado cuando los efectivos hallaron en una de las habitaciones un plato metálico con restos de una sustancia blanquecina y una balanza de precisión. Tras la inmediata intervención de la División Drogas Peligrosas, los test de orientación confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, lo que sumó una nueva causa federal para los involucrados.