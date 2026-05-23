Recuperaron materiales robados de una obra en Concepción del Uruguay

La Comisaría Cuarta desplegó un rápido operativo tras la denuncia de la damnificada. Según los datos obtenidos por Informe Litoral, una pareja de vecinos quedó supeditada a la causa judicial luego de verse rodeada por los efectivos y entregar la totalidad del botín.

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Un rápido y coordinado operativo entre el personal policial y los damnificados permitió esclarecer por completo un robo perpetrado en una obra en construcción de la calle Juan Pablo II, en Concepción del Uruguay. Tras seguir el rastro de los objetos sustraídos, las autoridades lograron recuperar la totalidad del botín y poner a disposición de la Justicia a una pareja de vecinos que habitaba a los pocos metros del lugar.

Según confirmaron fuentes policiales a Informe Litoral, el hecho fue denunciado este sábado a la mañana ante la Comisaría Cuarta por una mujer de 46 años, propietaria del inmueble en construcción. La damnificada explicó que los delincuentes ingresaron a la propiedad tras abrir una ventana trasera que no presentaba daños visibles. Una vez adentro, se llevaron un importante volumen de materiales y herramientas de gran valor, entre ellos una carretilla azul nueva, un inodoro Capea sin uso, tres cajas de cerámica, una escalera de madera, palas, amoladoras, un taladro, focos, cables y hasta una pava eléctrica.

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Con los datos de la denuncia, el personal policial comenzó a rastrear la zona junto a los afectados. La investigación tuvo un giro inmediato cuando llegaron a la parte trasera de una vivienda vecina y lograron ver desde el exterior que los elementos robados estaban guardados en ese lugar. Ante este hallazgo, los efectivos montaron una estricta vigilancia en el perímetro mientras tramitaban de urgencia una orden de allanamiento con el Juzgado de Garantías de turno.

Al verse completamente rodeados por los uniformados, los moradores de la casa —una mujer de 46 años y un hombre de 35— decidieron salir por su cuenta. Los sospechosos admitieron que tenían las cosas adentro y manifestaron su voluntad de entregarlas de forma voluntaria para evitar que la policía tirara la puerta abajo.

Por disposición del Fiscal Auxiliar en turno, se formalizó el secuestro de todas las herramientas y materiales, los cuales fueron devueltos de inmediato a su legítima dueña. En tanto, la pareja fue trasladada a la Jefatura Departamental para su correcta identificación legal. Tras los trámites de antecedentes, ambos recuperaron la libertad, aunque quedaron formalmente imputados y supeditados a la causa judicial que se tramita por el delito de robo.