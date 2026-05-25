Diamante fue escenario del acto central por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo

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La ciudad de Diamante se convirtió en el epicentro de las celebraciones oficiales por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo. Los actos conmemorativos estuvieron presididos por la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, quien asistió acompañada por el intendente local, Ezio Gieco, para liderar una jornada de profunda reflexión histórica y cívica en las instalaciones del Predio Martín Fierro.

El programa oficial comenzó en horas de la mañana con el desarrollo del tradicional Tedeum, el cual estuvo a cargo del párroco Claudio Masutti, responsable de las iglesias San Cipriano y San Francisco Javier. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al escenario principal del predio para dar inicio al acto formal, que contó con la participación de legisladores provinciales, funcionarios municipales, delegaciones escolares, agrupaciones tradicionalistas y una masiva concurrencia de vecinos de la comunidad.

Durante su alocución, la vicegobernadora Aluani destacó que la gesta de 1810 constituyó una decisión colectiva impulsada por hombres y mujeres que se animaron a proyectar un destino diferente para la región. La mandataria provincial enfatizó que la patria se construye todos los días e invitó a los presentes a reflexionar sobre el compromiso ciudadano actual, señalando que los próceres de Mayo lograron unirse para conquistar la libertad a pesar de mantener intensos debates y miradas distintas sobre el modelo de país.

En el tramo final de su discurso, Aluani convocó a la sociedad a recuperar valores esenciales como la responsabilidad frente a la palabra dada, el respeto mutuo, la capacidad de diálogo y el compromiso con el bien común. La presidenta del Senado entrerriano concluyó que las grandes transformaciones nunca son obra de una sola persona, sino el resultado de una comunidad dispuesta a involucrarse para consolidar una nación más solidaria y digna.

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