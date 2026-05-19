Paraná: detuvieron a una pareja que robaba cables en Avenida de las Américas y Racedo

Los sospechosos fueron sorprendidos en la madrugada con herramientas y un rollo de fibra óptica tras un aviso al 911.

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Un nuevo procedimiento policial contra el robo de cables en la capital entrerriana terminó con dos personas detenidas en las últimas horas. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se vienen intensificando en diferentes sectores de la ciudad de Paraná.

La intervención del personal policial se inició tras un llamado de alerta a la División 911, que advertía sobre la presencia de un hombre y una mujer sustrayendo cableado público en las inmediaciones de Avenida de las Américas y Avenida Eduardo Racedo. Según los datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, una patrulla que realizaba recorridas preventivas por la zona se dirigió de inmediato al lugar y logró localizar a los sospechosos a los pocos metros.

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Al momento de interceptarlos, los uniformados procedieron a la demora de la pareja. Durante la requisa formal, los agentes secuestraron un cuchillo y un rollo de cable de fibra óptica, elementos que coincidían con el delito reportado minutos antes.

Tras el operativo en la vía pública, las autoridades policiales comunicaron la novedad a la fiscalía de turno en la capital provincial. El magistrado interviniente dispuso de forma inmediata el traslado de ambas personas a la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron alojadas a disposición de la justicia bajo los cargos correspondientes.