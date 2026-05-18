El gobierno provincial lanzó la Ventanilla Única de Financiamiento para potenciar el desarrollo de las Pymes entrerrianas

A través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, se ofrece asesoramiento integral y educación financiera para facilitar el acceso a líneas de crédito que impulsen la producción y el empleo.

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El Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, puso en marcha una nueva propuesta destinada a brindar asesoramiento y acompañamiento personalizado a las pequeñas y medianas empresas de la región. El objetivo principal de esta iniciativa es que las Pymes puedan conocer en detalle y postularse con éxito a las distintas líneas de crédito vigentes, las cuales están estratégicamente diseñadas para potenciar el desarrollo productivo en todo el territorio entrerriano.

Al respecto, la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, subrayó que la Ventanilla Única permite acompañar a las empresas durante todo el proceso, abarcando desde la evaluación inicial hasta la presentación formal y el posterior seguimiento de las solicitudes. De esta manera, el programa se convierte en un puente directo que facilita la vinculación de los productores con las entidades financieras y los diversos organismos de financiamiento.

Además del soporte técnico en la gestión de créditos, la iniciativa promueve fuertemente la educación financiera entre los participantes. A través de este eje, se busca brindar herramientas clave que mejoren la comprensión del sistema crediticio actual, lo que a su vez amplía considerablemente las posibilidades de las empresas para acceder a financiamiento en mejores condiciones de mercado.

La funcionaria provincial puso en valor que este aporte reafirma el compromiso del gobierno con el desarrollo de Entre Ríos, apoyando de forma directa a quienes producen, invierten y generan empleo genuino, con la meta clara de consolidar un entramado productivo mucho más competitivo e integrado.

Aquellos interesados en acceder a este programa pueden encontrar toda la información detallada en el sitio web oficial de la secretaría o realizar sus consultas de manera directa a través de la línea de WhatsApp +54 343 501-0810.