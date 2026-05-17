Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en el acceso a General Ramírez

Vialidad Nacional continúa con el desarrollo de su plan de mejoras en la infraestructura vial de Entre Ríos, focalizando los esfuerzos recientes en la optimización de los accesos urbanos y la liberación de la zona de camino para garantizar la visibilidad y la seguridad de los conductores.
En este marco, uno de los frentes de obra más importantes se concentra en la adecuación del acceso a la localidad de General Ramírez por la Ruta Nacional 12. En dicho sector, los equipos técnicos ejecutan tareas integrales que abarcan desde el movimiento de suelo y la compactación de la base, hasta el perfilado de las banquinas. Según pudo confirmar Informe Litoral, los trabajos también contemplan la colocación de nuevas alcantarillas y la rectificación de cunetas para mejorar el drenaje hídrico de la zona, complementándose con la instalación de barandas de defensa, el refuerzo del señalamiento vertical y la demarcación horizontal sobre la calzada.