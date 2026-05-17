Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en el acceso a General Ramírez

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Vialidad Nacional continúa con el desarrollo de su plan de mejoras en la infraestructura vial de Entre Ríos, focalizando los esfuerzos recientes en la optimización de los accesos urbanos y la liberación de la zona de camino para garantizar la visibilidad y la seguridad de los conductores.

En este marco, uno de los frentes de obra más importantes se concentra en la adecuación del acceso a la localidad de General Ramírez por la Ruta Nacional 12. En dicho sector, los equipos técnicos ejecutan tareas integrales que abarcan desde el movimiento de suelo y la compactación de la base, hasta el perfilado de las banquinas. Según pudo confirmar Informe Litoral, los trabajos también contemplan la colocación de nuevas alcantarillas y la rectificación de cunetas para mejorar el drenaje hídrico de la zona, complementándose con la instalación de barandas de defensa, el refuerzo del señalamiento vertical y la demarcación horizontal sobre la calzada.