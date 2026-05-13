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Se realizará un taller de accesibilidad para personas con discapacidad en General Ramírez

Inscripciones abiertas hasta el 30 de mayo.

La Municipalidad de General Ramírez confirmó la puesta en marcha de una nueva iniciativa denominada Taller de Accesibilidad a la Vida Diaria, diseñada especialmente para acompañar a las personas con discapacidad de la localidad. Este espacio tiene como propósito fundamental brindar herramientas prácticas y estrategias que faciliten la independencia en el día a día, permitiendo que los asistentes mejoren su desenvolvimiento personal en diversos entornos.

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El dictado de la capacitación tendrá lugar en las instalaciones del NIDO a partir del próximo viernes 5 de junio, en el horario de 9:00 a 11:00. Según informaron desde la organización, la convocatoria está abierta para todos aquellos vecinos mayores de 16 años que deseen sumar conocimientos vinculados a la integración y la superación de barreras cotidianas.

Quienes deseen sumarse a esta actividad deberán realizar la inscripción previa en las oficinas de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud, las cuales funcionan de lunes a viernes en la franja horaria de 7:00 a 12:00. Es importante tener en cuenta que el periodo para anotarse finalizará el 30 de mayo, por lo que se recomienda a los interesados acercarse con antelación para asegurar su participación en este ciclo de formación.(Informe Litoral)

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