Se realizará un taller de accesibilidad para personas con discapacidad en General Ramírez

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La Municipalidad de General Ramírez confirmó la puesta en marcha de una nueva iniciativa denominada Taller de Accesibilidad a la Vida Diaria, diseñada especialmente para acompañar a las personas con discapacidad de la localidad. Este espacio tiene como propósito fundamental brindar herramientas prácticas y estrategias que faciliten la independencia en el día a día, permitiendo que los asistentes mejoren su desenvolvimiento personal en diversos entornos.

El dictado de la capacitación tendrá lugar en las instalaciones del NIDO a partir del próximo viernes 5 de junio, en el horario de 9:00 a 11:00. Según informaron desde la organización, la convocatoria está abierta para todos aquellos vecinos mayores de 16 años que deseen sumar conocimientos vinculados a la integración y la superación de barreras cotidianas.

Quienes deseen sumarse a esta actividad deberán realizar la inscripción previa en las oficinas de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud, las cuales funcionan de lunes a viernes en la franja horaria de 7:00 a 12:00. Es importante tener en cuenta que el periodo para anotarse finalizará el 30 de mayo, por lo que se recomienda a los interesados acercarse con antelación para asegurar su participación en este ciclo de formación.(Informe Litoral)