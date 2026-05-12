Facebook Instagram TikTok X Youtube
Inicio Entre Ríos Cómo estará el tiempo en Entre Ríos este martes 12 de mayo

Cómo estará el tiempo en Entre Ríos este martes 12 de mayo

Con cielo despejado en todos los departamentos, las temperaturas mínimas rondaron los 7 y las máximas alcanzarán los 21 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que continúan los días fríos en la provincia. En esa línea, se anuncia un leve ascenso de las temperaturas que rondarán entre los 7 y los 21 grados.

El pronóstico extendido anticipa que la semana se presentará con buen tiempo, sin anuncio de lluvias.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 y la máxima alcanzará los 21 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con neblinas y cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé neblinas y cielo despejado para este martes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. En estas localidades se pronostica un día sin nubes.

Del archivo: Paraná: policías rescataron a un perro que corría entre los autos

Artículos relacionadosMás del autor

© WEByRADIO.ar
Te recomendamos leer:
Departamento Nogoyá

Aranguren: el municipio entrega bolsones gratuitos para la recolección de hojas...

WhatsApp chat