Una centella mató a 33 terneros y provocó pérdidas millonarias

Facebook Twitter WhatsApp

Un grave incidente provocado por la naturaleza afectó esta semana a un establecimiento rural en la localidad de Líbano, partido de General La Madrid. Durante una tormenta eléctrica registrada el pasado martes, una centella impactó sobre un cerco perimetral en el campo “La Delia”, propiedad de Ricardo Hoffmann, provocando la muerte instantánea de 33 terneros de raza Aberdeen Angus. El fenómeno ocurrió bajo la modalidad de «tormenta seca» y generó un perjuicio económico que el productor estima por encima de los 40 millones de pesos.

El desenlace fatal se debió al comportamiento instintivo del rodeo que, ante la inminencia de la tormenta, se agrupó contra los alambres del lote. Según se detalló en el relato del productor, la descarga eléctrica cayó directamente sobre el tendido metálico, el cual actuó como conductor de la corriente y fulminó a los animales que se encontraban amontonados en ese sector. Los ejemplares afectados promediaban los 200 kilos y formaban parte de un esquema productivo de engorde que debía completarse el próximo año, lo que representa un quiebre en la cadena de ventas del establecimiento.