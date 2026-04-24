Paraná: se escondieron en una casa y la policía halló más de 6 kilos de marihuana

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Una recorrida de prevención por las calles de Paraná derivó en un importante procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes durante la noche de este jueves. El hecho comenzó cuando efectivos policiales detectaron a un grupo de hombres en actitud sospechosa sobre la calle Güiraldes. Al verse acorralados por el patrullero, los sujetos emprendieron una veloz huida e ingresaron a una vivienda del barrio, lo que obligó a los agentes a solicitar autorización a la propietaria para entrar al domicilio y proceder a su identificación.

Según se expresó a Informe Litoral, la sorpresa de los uniformados fue mayor cuando, al llegar al patio trasero, observaron la presencia de varias plantas de cannabis sativa y macetas con cultivos. Ante la evidencia, se dio intervención inmediata a la Dirección General de Drogas Peligrosas, que tras un minucioso peritaje logró secuestrar hojas, cogollos y envoltorios que sumaron un peso total de 6,561 kilogramos de marihuana, además de una balanza de precisión y una pequeña dosis de cocaína.

El hallazgo de la balanza junto a la droga fraccionada sugiere que el lugar funcionaba como un centro de preparación para la venta de sustancias. Por disposición de la Fiscalía en turno, se realizaron las tareas de rigor para la identificación de todos los presentes, quienes quedaron formalmente supeditados a la causa judicial. La mercadería ilícita fue incautada y permanece bajo custodia como parte de la investigación que busca determinar el origen y destino de los estupefacientes.