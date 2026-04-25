Santa Elena: guía de actividades y servicios para disfrutar en la ciudad

La municipalidad difundió la guía completa de actividades que incluye recorridos históricos, competencias deportivas, ferias y recreación náutica.

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A través de su área de Turismo, la ciudad de Santa Elena dio a conocer la estructura de actividades y servicios disponibles para ciudadanos y visitantes.

Cultura, ferias y letras

La actividad ferial tendrá dos focos principales. La Feria Manos Santaelenenses funcionará viernes y sábado, a partir de las 17 en Plaza Centenario, y el domingo a partir de las 16 en el Camping Municipal. Por otro lado, la Feria El Saucedal se establecerá sábado y domingo, a partir de las 16:30 en Plazoleta Malvinas.

En el ámbito cultural, el Museo y Archivo Histórico de Av. Pte Perón (Consultas: 3437 451001) mantiene su horario de jueves a martes de 17 a 19. Este espacio será sede el sábado, 18, de la presentación del libro «Dimpnha, el libro de la luna prestada». También se ofrecen los recorridos de Stelna Histórico (Reservas: 3437410061) y de Turismo Histórico Religioso (Reservas: 3437 510349).

Cronograma deportivo y social

La agenda de fin de semana incluye los siguientes eventos destacados:

Básquet Liga FBER: Viernes, 21 en el Club Urquiza Santa Elena.

Rural Bike: Domingo, 11 en el Polideportivo Municipal «El Aguará» (abierto lunes a domingo, de 6 a 00).

Mate Bingo: Domingo, 15 en Club Santa Marta y domingo, 16 en Club Villa Urquiza.

Santa Elena Fest: Show de Horacio Gaitán y bandas locales el sábado en el Sindicato de la Carne.

Club Stelna: Actividades el sábado en Stelna Golf Club.

Servicios turísticos y recreativos

Para las actividades de esparcimiento y contacto con la naturaleza, se detallan los siguientes horarios y canales de reserva:

Paseos Náuticos y cruces a Isla: Todos los días con rva previa al 11 25909639.

Pesca Deportiva: Jornada media o completa al 343 4567235.

Eco experiencia (Bicis): Lunes a jueves de 7 a 21; viernes, sábado y domingo de 7 a 22 (Solicitar en Oficina de Turismo con DNI).

Cabalgatas El Trebol: Con reserva previa al 3437 516299 en Colonia Oficial 12.

Granja Las Totoras: Jueves a domingo, de 17 a 19 (Reservas: 3437 492474).

Salón de juegos Santa Elena: Lunes a jueves, de 20 a 3; viernes a domingo de 14 a 3 (Eva Perón y 9 de julio).

Alfarería y Cerámica: Lunes a sábado de 9 a 12 (3437527449).

Jardín Bromelias: Visitas en Pasaje Soloaga con reserva previa al 3437 459546.