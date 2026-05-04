Colón promocionó sus atractivos turísticos en Salta y Tucumán

La Secretaría de Turismo y Cultura de la localidad entrerriana participó en importantes encuentros del sector con el objetivo de captar visitantes del norte argentino de cara a la temporada de invierno.

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La Municipalidad de Colón continúa fortaleciendo su estrategia de posicionamiento en el mercado nacional. En esta ocasión, el municipio participó activamente en los encuentros comerciales organizados por las asociaciones de agencias de viajes del norte del país, desarrollados en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Salta capital, con la meta de captar nuevos flujos de visitantes hacia la localidad entrerriana.

Durante las jornadas de trabajo, los representantes de la Secretaría de Turismo y Cultura local exhibieron la propuesta integral del destino ante los operadores de la región. El objetivo principal de estas acciones fue generar nuevos vínculos comerciales directos y abrir canales de venta que faciliten la llegada de turistas tucumanos y salteños a la costa del río Uruguay.

En las mesas de negocios se destacaron los principales productos de Colón, haciendo hincapié en la gastronomía local, los alojamientos, las actividades en la naturaleza y, de manera especial, el complejo termal. En este sentido, se presentó el Pasaporte Termal como la gran apuesta estratégica para el invierno, una iniciativa que invita a los turistas a recorrer los diferentes parques de la microrregión Tierra de Palmares y que potencia el trabajo conjunto de las localidades vecinas.

Los encuentros permitieron el contacto directo con más de cuarenta agencias de viajes, las cuales mostraron un marcado interés por incorporar las experiencias colonenses en sus paquetes turísticos a corto plazo. Esta participación forma parte de una política sostenida que busca romper con la estacionalidad y consolidar a Colón como una opción atractiva para los viajeros durante todos los meses del año.(Informe Litoral)