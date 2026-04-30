La CGT se moviliza a Plaza de Mayo en el marco del Día del Trabajador

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En la previa del 1° de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante una movilización hacia la Plaza de Mayo con el fin de exponer su visión sobre la actualidad económica y laboral del país. La convocatoria principal está prevista para las 15, punto de encuentro donde confluirán diversas organizaciones sindicales y agrupaciones en una jornada marcada por la actividad gremial y la participación de distintos actores de la sociedad civil.

Durante el desarrollo del acto, las autoridades de la central obrera presentarán un documento oficial en el que se analiza el impacto del programa económico vigente en la industria, la construcción y el comercio. El texto pone especial énfasis en la situación de los puestos de trabajo y el nivel de informalidad laboral, señalando además la preocupación del sector por la evolución de los precios y la pérdida del poder adquisitivo en las paritarias actuales.

Otro de los puntos destacados de la jornada será el posicionamiento sobre la reforma laboral. La dirigencia reafirmará su postura de resguardar los derechos colectivos e individuales vigentes, manifestando que mantendrán sus presentaciones ante la Justicia para administrar las acciones directas. Se espera que la manifestación se desarrolle de manera masiva, priorizando la visibilización de sus reclamos sectoriales en un escenario de alta exposición pública.

Esta movilización tiene también su réplica en distintos puntos del país, como en la ciudad de Paraná, donde gremios locales y agrupaciones como la Multisectorial convocaron a sus propias actividades. Los representantes sindicales regionales hicieron hincapié en la falta de previsibilidad para los trabajadores y la dificultad de los salarios para cubrir el costo de vida básico, incluyendo servicios y alquileres, en el marco de las conmemoraciones por el Día del Trabajador.