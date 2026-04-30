ENARGAS oficializó el nuevo cuadro tarifario para el trasporte de gas en Entre Ríos

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El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso una actualización integral en las tarifas de transporte de gas que aplica la Compañía Entrerriana de Gas S.A. (CEGSA), en sintonía con las políticas de adecuación de precios que el Gobierno nacional viene implementando en el sector energético. A través de la Resolución 451/2026, se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de transición para la provincia de Entre Ríos, una decisión que se enmarca en la prórroga de la emergencia energética declarada originalmente en 2023. Esta normativa busca garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad de las inversiones necesarias para el mantenimiento de la infraestructura gasífera en la región.

El ajuste tarifario sigue la metodología aplicada recientemente a las grandes operadoras nacionales, como Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS). Desde el Ministerio de Economía destacaron que la medida resulta razonable y prudente para sostener el funcionamiento del servicio en un contexto económico de transición. Según lo establecido por el organismo regulador, la empresa provincial tiene ahora la obligación de publicar estos nuevos valores en medios de comunicación de amplia circulación durante tres días consecutivos, asegurando así que los usuarios tengan acceso pleno a la información sobre los cambios en sus costos fijos y variables.

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En cuanto a los valores específicos que entrarán en vigencia, la resolución detalla que el servicio firme tendrá un cargo de $270,83 por metro cúbico por día, con un coeficiente de gas retenido estimado en el 0,66%. Por otro lado, para la modalidad de transporte interrumpible, el valor se fijó en $9.028,05 por cada 1.000 metros cúbicos, manteniendo el mismo porcentaje de retención. Asimismo, el servicio de intercambio y desplazamiento pasará a tener un costo de $3.099,69 por cada 1.000 metros cúbicos, cifras que tendrán un impacto directo en la composición final de las facturas que reciben los hogares y las industrias entrerrianas.