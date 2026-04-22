AFA ratificó a Darío Herrera y Héctor Paletta en la próxima fecha tras las polémicas del Superclásico

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió un contundente mensaje de respaldo institucional al confirmar a Darío Herrera y Héctor Paletta en las designaciones arbitrales para la fecha 16 del Torneo Apertura. La decisión se produce en medio de una fuerte controversia tras el Superclásico disputado en el Monumental, donde ambos colegiados quedaron bajo la lupa por una acción decisiva. Lejos de ser apartados o sancionados, Herrera fue designado como árbitro principal para el choque entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central, mientras que Paletta cumplirá funciones en el VAR durante el encuentro entre Atlético Tucumán y Banfield, lo que ratifica la confianza de la entidad en su desempeño técnico a pesar de las críticas.

El foco del conflicto se originó en una jugada puntual donde el plantel de River reclamó un posible penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. En aquel episodio, Herrera decidió no sancionar la falta en el campo de juego y Paletta, a cargo del VAR en ese momento, optó por no convocarlo a una revisión, lo que desató el malestar generalizado de la dirigencia millonaria. Incluso, desde el club de Núñez se analizó la posibilidad de solicitar formalmente que Paletta no sea designado en futuros compromisos del equipo, considerando que su intervención —o la falta de ella— condicionó el resultado del partido más importante del fútbol argentino.

Esta determinación de la AFA posee una lectura política y deportiva ineludible en el tramo decisivo de la fase regular. Al mantener a ambos árbitros en actividad inmediata, la Dirección de Arbitraje desestima el pedido de castigo y evita sentar un precedente de exclusión por reclamos dirigenciales. El mensaje hacia los clubes es claro: la estructura arbitral no será modificada por las presiones externas derivadas de polémicas en partidos de alta visibilidad. De esta manera, el torneo continuará con su cronograma habitual integrando a Herrera y Paletta en roles protagónicos para una jornada clave en la que se definen posiciones fundamentales en la tabla.