China desafía el bloqueo de Trump en Ormuz: «El estrecho está abierto para nosotros»

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La escalada de tensión en el golfo Pérsico ha alcanzado un punto crítico tras la contundente declaración del ministro de Defensa de China, Dong Jun, quien rechazó de forma oficial el bloqueo naval impuesto por el gobierno de Donald Trump. El funcionario chino dejó en claro la postura de Beijing al asegurar que el Estrecho de Ormuz permanece abierto para sus operaciones, subrayando que China posee acuerdos energéticos y comerciales estratégicos con Irán que no están sujetos a la interferencia de terceros. Esta señal directa hacia la Casa Blanca surge en un contexto de extrema hostilidad, luego de que las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán fracasaran definitivamente.

La respuesta de China no solo fue militar, sino también diplomática, a través del portavoz Guo Jiakun, quien calificó las acciones de Estados Unidos como peligrosas e irresponsables. Desde la Cancillería china se enfatizó que la estabilidad de esta vía marítima es vital para la economía global y que cualquier intento de obstrucción afecta los intereses de toda la comunidad internacional. Beijing sostiene que la solución no radica en la fuerza militar, sino en un alto el fuego inmediato que detenga la espiral de violencia iniciada tras la caída de los acuerdos de paz.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha intensificado su retórica bélica al confirmar que las fuerzas estadounidenses ya han destruido 158 buques iraníes, afirmando que la armada de Teherán «yace en el fondo del mar». La Casa Blanca advirtió que cualquier embarcación que intente desafiar el cerco naval será eliminada de manera inmediata y brutal, utilizando los mismos protocolos empleados contra el narcotráfico en alta mar. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán mantiene su postura de resistencia, asegurando que el control del estrecho sigue bajo su mando y que la presencia militar extranjera será considerada una violación directa a su soberanía, prometiendo reacciones contundentes ante el asedio económico y militar de los Estados Unidos.