Financiamiento universitario: abrazarán una facultad de la UNER en reclamo de mayores recursos

La Facultad de Ciencias de la Educación será el epicentro de un abrazo simbólico y actividades culturales para exigir el cumplimiento de la ley y recursos para la educación pública.

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En respuesta a la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) participará activamente este miércoles 15 de abril de una jornada de protesta. El objetivo central del encuentro es la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada clave para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas frente al escenario económico actual.

La actividad de visibilización comenzará a las 16:00 en la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389). Allí, la comunidad académica realizará un abrazo simbólico y se tomará una fotografía colectiva para plasmar el apoyo a la universidad pública. Asimismo, el hall del establecimiento será intervenido con materiales gráficos que exponen la situación del presupuesto universitario y el impacto en la comunidad docente y estudiantil.

Para finalizar la jornada de reclamo, el Centro de Estudiantes organizó la proyección del documental Ciudad Universitaria (2021) a partir de las 18:30. Este espacio busca fomentar la reflexión sobre la importancia de contar con un financiamiento estatal sólido, cerrando una jornada de lucha que busca sensibilizar a la sociedad sobre el valor estratégico de la educación superior en el país.