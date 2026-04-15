Aranguren: se realizan castraciones gratuitas para perros y gatos

El municipio convoca a los vecinos de la localidad y el ejido a solicitar sus turnos para acceder a este servicio sin costo en la Mesa de Entrada.

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La Municipalidad de Aranguren ha puesto en marcha un programa de salud pública centrado en el bienestar animal, mediante el cual se realizan castraciones gratuitas para perros y gatos. Esta campaña busca fomentar la tenencia responsable y está destinada específicamente a mascotas que sean mayores de 6 meses. A través de este servicio, se garantiza el acceso equitativo a cirugías de control poblacional para todas las familias de la comunidad que residan en la planta urbana o en la zona del ejido.

Los interesados en beneficiarse con esta prestación deben solicitar turno previamente en la Mesa de Entrada municipal. El horario de atención para la asignación de citas es de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00. Para facilitar la comunicación y resolver dudas sobre los requisitos o el procedimiento, la comuna también ha puesto a disposición el número de WhatsApp 3435 409103, siendo el beneficio exclusivo para residentes de Aranguren y su ejido.(Informe Litoral)