Lanzaron una convocatoria para integrar el Ensamble «Ramírez Festeja»

La Municipalidad invita a instrumentistas de la ciudad a sumarse a este proyecto artístico con encuentros en la Casa de la Cultura.

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La ciudad de General Ramírez busca fortalecer su identidad cultural a través de una nueva convocatoria para instrumentistas interesados en formar parte del Ensamble Ramírez Festeja. Esta propuesta, impulsada por la municipalidad local, apunta a reunir a músicos con experiencia que deseen participar de un espacio de creación colectiva y representar a la localidad en eventos oficiales.

Los aspirantes a integrar la agrupación deben acreditar dominio del instrumento y contar con la posibilidad de asistir a los ensayos, los cuales fueron fijados para los días lunes y martes de 20:00 a 21:30. Se busca un compromiso constante para lograr la cohesión musical necesaria que requiere el ensamble de cara a sus próximas presentaciones.

Para inscribirse o recibir más información, los interesados deben presentarse de manera presencial en la Casa de la Cultura los días lunes o martes a las 20:00. Con esta iniciativa, el gobierno local reafirma su apoyo a los artistas regionales, brindándoles un marco institucional para el desarrollo de su talento y la promoción de la música en la comunidad.(Informe Litoral)