Guillermo Bernaudo: «Estamos en el peor de los escenarios»

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo aseguró que "estamos en el peor de los escenarios" respecto al conflicto en Medio Oriente y la afectación de los precios del gasoil, los fertilizantes entre otros. Por otro lado, en Canal 6 ERTV, destacó el crecimiento de las exportaciones entrerrianas, la baja de aranceles de la Unión Europea y el quite de trabas que se intenta generar desde la administración de Rogelio Frigerio.

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El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, luego de participar de la primera jornada del Seminario Internacional de Avicultura que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, estuvo en el estudio de Canal 6 ERTV, donde destacó la importancia de la actividad para Entre Ríos y este tipo de instancias que vinculan a los productores con el desarrollo técnico y científico. «Hoy es una industria de alta tecnología y la baja de aranceles de la Unión Eurupea genera mucho interés y eso es acompañado por las casas de estudio con las tecnicaturas», valoró.

Acuerdo con la Unión Europea

En lo que refiere a las exportaciones, el ministro destacó el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur que contempla la quita de aranceles para productos que exporta Entre Ríos. «Para la avicultura es total para lo que ya se exporta y en otros productos, como la miel, la cuota es más importante que lo que producimos que tiene un arancel del 17% y pasará a tener cero pudiendo casi duplicar lo que exportamos; en carne la Cuota Hilton pasa del 20% a 0. Esos son valores muy importantes y esperemos que sirvan para levantar la actividad económica que está planchada», reconoció.

Récord de exportaciones

Entre Ríos alcanzó un récord histórico de exportaciones en 2025, superando los US$ 2.096 millones , lo que representa un crecimiento del 47% interanual. Este hito fue impulsado por un aumento del 24,9% en volumen (5,55 millones de toneladas), con productos primarios —especialmente cereales— concentrando el 91% del total enviado al exterior.

Al respecto, Guillermo Bernaudo destacó que «no solamente son componentes primarios los que se exportan porque cuando uno piensa en carne y si son cortes envasados al vacío, hay mucha mano de obra detrás de eso; lo mismo con la carne aviar donde hablamos de prefritos o congelados y otras actividades como la maderera donde exportamos paneles y madera cerrada pero el gran volumen se exporta sin procesar por eso el desafío es agregarle valor«, indicó.

Efectos de la Guerra en Medio Oriente

El ministro de Desarrollo Económico sostuvo que la guerra produce efectos en la economía en general por el aumento de la energía y los combustibles a lo que se suman los fertilizantes para el sector agrícola. «Esto nos pone en un panorama muy complejo para la campaña del año que viene, por eso considero que estamos en el peor de los escenarios porque hay mucha incertidumbre y no se pueden planificar los negocios. Así como la situación puede mejorar rápidamente también puede empeorar o mantenerse más tiempo del previsto», analizó.

En ese marco reconoció que «el sector arrocero está muy complicado y lo venimos acompañando para que se le reduzcan algunos impuestos que consideramos que no les corresponden al igual que conseguir financiamiento a corto plazo. Antes el productor con dos kilos de arroz pagaba un litro de gasoil y hoy necesita nueve kilos para pagarlo. Esa diferencia no es posible sostenerla», ejemplificó Bernaudo.

Reducción de impuestos

Al ser consultado sobre si hay posibilidad de reducir más impuestos, el funcionario aseguró que «siempre hay posibilidad de hacer más. El impuesto a Ingresos Brutos es extorsivo y no le gusta al gobernador que si pudiera lo saca pero eso va a depender de un acuerdo con Nación. Con el consenso fisal se logró una gran reducción y ese camino tenemos que seguir», dijo.

«Nosotros escuchamos todos los planteos, sabemos que se puede hacer más pero mi área es solo una parte del Gobierno. No podemos tomar medidas sin escuchar al sector privado y sin charlarlo con otros ministerios ya que va todo de la mano», expresó Bernaudo y valoró la simplificación de trámites como «la reglamentacion de Habilitaciones Ambientales que se logró con mucho consenso y trabajo en conjuunto; al igual que la Agencia de Promoción y Desarrollo de Exportaciones«. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Guillermo Bernaudo: